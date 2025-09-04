La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este miércoles la terminación de la designación de 2021 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que expirará el 10 de septiembre de 2025. La terminación entrará en vigor 60 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente”, dijo el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser en un comunicado.

Recomienda a los venezolanos salir del país tras fin del TPS

En ese sentido, la agencia detalló que la decisión de Noem se tomó tras consultar con socios interinstitucionales. La secretaria de Seguridad Nacional determinó que la terminación de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela de 2021 es necesaria porque la medida «es contraria al interés nacional».

«Se recomienda a los ciudadanos venezolanos que salgan de los Estados Unidos que utilicen la aplicación CBP Home de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para informar su salida de los Estados Unidos y aprovechar una forma segura de autodeportarse que incluye un boleto de avión de cortesía, un bono de salida de $1,000 y posibles oportunidades futuras de inmigración legal», resaltó la agencia.