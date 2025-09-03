En la comunidad de Kumarakapay, ubicada en la majestuosa Gran Sabana, se dio inicio a la gran final del Campeonato Intercomunidades Indígenas, un evento que reúne a más de tres mil atletas de las comunidades indígenas de los estados Guayana Esequiba y Bolívar. Este encuentro, que combina deporte y cultura, tiene como objetivo promover la unidad, la inclusión y el fortalecimiento de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de la región.

El campeonato destaca dos disciplinas principales: el fútbol, que convoca a equipos de diversas comunidades, y el arco y flecha, «un deporte autóctono que refleja las habilidades y tradiciones de los pueblos indígenas. Además de las competencias deportivas, el evento incluye exhibiciones de artesanía, música tradicional y gastronomía autóctona, convirtiéndose en una verdadera celebración de la identidad cultural venezolana» dijo El gobernador Neil Villamizar.

El Gobernador, reiteró su agradecimiento al Saime, al Ministerio de Salud y la alcaldía del municipio Gran Sabana.

La jornada comenzó con ceremonias tradicionales y desfiles de las comunidades participantes. Los asistentes han podido disfrutar de las competencias deportivas, así como de actividades culturales que reflejan la riqueza de las tradiciones indígenas.

Este campeonato es un recordatorio de la importancia de preservar y promover las tradiciones indígenas, así como de la necesidad de seguir trabajando por la inclusión y el reconocimiento de estos pueblos en todos los ámbitos de la sociedad.