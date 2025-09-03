Un jurado en Los Ángeles declaró a Cardi B no responsable en el juicio civil por agresión y lesiones que enfrentaba desde 2020. La demanda, interpuesta por la exagente de seguridad Emani Ellis, reclamaba 24 millones de dólares por un supuesto altercado ocurrido en 2018.

Ellis acusaba a la artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, de haberla atacado físicamente y de proferir insultos raciales mientras se dirigía a una cita médica en Beverly Hills, con cuatro meses de embarazo de su hija Kulture, explica Infobae.

La defensa de Cardi B

El equipo legal de la rapera negó en todo momento que existiera contacto físico. Según sus abogados, la demandante se aproximó de manera agresiva mientras intentaba grabarla con un teléfono, lo que generó un enfrentamiento verbal que fue interrumpido por el personal médico del lugar.

Un médico del consultorio, que testificó en el juicio, aseguró no haber visto ningún ataque físico, debilitando el caso de Ellis. Tras una semana de audiencias, el jurado determinó por unanimidad la absolución de Cardi B.

Reacción de la artista

A la salida del tribunal, la intérprete de WAP se mostró visiblemente emocionada y reiteró su inocencia: “No toqué a esa mujer. Juro por Dios que nunca lo hice”. Además, advirtió que no permitirá futuras demandas que considere frívolas: “Si lo intentan, voy a contrademandar y voy a hacer que paguen”.

La rapera de 32 años afirmó que el proceso afectó su imagen pública y no descartó tomar acciones legales contra Ellis.

Momentos virales y antecedentes

El juicio no solo atrajo atención mediática por su desenlace, sino también por los llamativos atuendos y pelucas con los que Cardi B acudió a la corte, generando múltiples reacciones en redes sociales.

El día del veredicto en Los Ángeles, otro episodio se volvió viral: Cardi B lanzó un marcador a un paparazzi que le preguntó sobre rumores de embarazo, exigiendo respeto hacia las mujeres.

Este no es el primer litigio civil de la estrella del hip hop. En julio de este mismo año fue demandada en Las Vegas, tras supuestamente arrojar un micrófono a una espectadora durante un concierto.