Un estudio elaborado por un equipo de 30 científicos cubanos identificó 108 especies marinas bajo riesgo de extinción, de las cuales 29 están en el rango de “peligro crítico”, informó este sábado la prensa estatal.

Los corales lideran las especies en “peligro crítico”, seguido por los tiburones, las rayas, los peces óseos y las tortugas, según el proyecto Especies marinas amenazadas en Cuba coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Los resultados de la iniciativa, divulgada en el diario oficial Granma, alertan que, del total amenazado, 26 están categorizados de “peligro” y 53 de “vulnerables”.

“En cuanto a los mangles, fanerógamas marinas, macroalgas, esponjas y moluscos, si bien ninguna se evaluó como amenazada por los criterios internacionales, fueron categorizadas 25 especies bajo un criterio preliminar de “amenaza”, agregó el reporte.

La investigación involucró a 30 biólogos marinos de diversas instituciones cubanas y se realizó entre enero de 2021 y diciembre de 2024. La información recabada servirá de base para el Libro rojo de especies marinas en Cuba, que debe publicarse a finales de 2026, acorde con la fuente.

La pérdida de biodiversidad constituye el principal problema ambiental en Cuba y está relacionado con la contaminación, el uso de prácticas productivas no sostenibles, la pesca furtiva, el comercio ilegal y a la introducción y propagación de especies exóticas e invasoras, según el estudio.