El equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana, según reportó este jueves el Miami Herald.

Uno de los consejeros de Rubio conversó el miércoles con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, cuidador del exmandatario, como parte del diálogo para que haya cambios políticos y económicos en Cuba, en un hotel cerca de la cumbre de la Caricom en San Cristóbal y Nieves, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario de Florida.

El núcleo de las discusiones, en las que no está claro si Rubio participó, se centró «en el potencial de lentamente aliviar las sanciones de EE.UU. a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla» en un «periodo de mes a mes», indicaron las fuentes al Herald.

Las conversaciones secretas entre Rubio y Rodríguez Castro eluden los canales oficiales del Gobierno cubano, y muestran que la Administración de Donald Trump considera al revolucionario de 94 años como el verdadero tomador de decisiones en la isla aunque ya no sea presidente, según reportó Axios la semana pasada.

Pero el representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó hace una semana a EFE que las informaciones son «especulación», y que La Habana se basa «en hechos públicos y verificables».

La charla reportada por el Herald sobre menores sanciones coincidió con el anuncio del miércoles de la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC) para permitir la reexportación desde EE.UU. a Cuba de petróleo venezolano, siempre que vaya al sector privado de la isla y cumpla ciertas condiciones.

Además, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de EE.UU. comunicó que «ciertas transacciones» ligadas a la exportación y reexportación de «gas y otros productos petrolíferos» a miembros del sector privado en Cuba podrían autorizarse, incluso sin la correspondiente licencia, si cumplen con los requisitos necesarios.

Un diplomático caribeño anónimo contó al Herald que Rubio «dejó claro» que «las discusiones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas», pero «no querían tener nada que ver con la prolongación del régimen».

Trump ha elevado la presión sobre Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro y el corte del suministro del crudo venezolano a la isla.

Aunque Washington ya no puede imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba tras el fallo de la Corte Suprema la semana pasada, Trump ha avisado en términos generales que tiene a su disposición otras sanciones alternativas «ya probadas por el tiempo y aprobadas».