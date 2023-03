Desde hace años comenzó la lucha para lograr la intervención del techo de la Unidad Educativa Estadal “Brisas del Este II”, la cual para el 2016 se evidenciaba el deterioro.

Para este 2023, el techo ha cedido por falta de mantenimiento, lo que ha causado también daños en las paredes e inundación en los salones, imposibilitando impartir clases en las aulas.

Madres, padres y representantes, se acercaron al equipo corresponsal de Soy Nueva Prensa para denunciar que de manera constante han hecho llamados y solicitudes, que hasta ahora han sido infructuosas.

“Solo han venido a evaluar, tomar fotografías e inspeccionar y pasan los días, semanas, meses y años (…) sin respuesta alguna para invertir en recuperar esta institución educativa”, dijo Maritza Ortega.

Ortega, madre de par de estudiantes de la escuela “Brisas del Este II” hizo el llamado a los órganos competentes para que se acerquen.

“Es insostenible la situación de la infraestructura y el techo, las paredes están filtradas y el techo empeoró con la lluvia y el sol, no se puede recuperar nada, los niños no están en ciertas aulas, por favor den respuesta, no queremos perder la escuela”.

La escuela y su historia

Se pudo conocer que la escuela “Brisas del Este II” inició sus actividades un 16 de enero del año 1987 con el nombre de “Dr. Carlos Hernández Acosta” fundada por la profesora Nieves Páez, con una población estudiantil de 38 alumnos de Educación Preescolar.

En 1989 la profesora Nieve Páez, logra la ampliación de la edificación para que funcione la primera y segunda etapa de educación básica, actualmente esta institución educativa atiende a una matrícula de 268 estudiantes.

“La ausencia de inversión en la institución educativa, donde se le suma la falta de agua potable, que también afecta a los 268 niños y niñas que cursan sus estudios desde educación inicial hasta sexto grado de educación básica para el año escolar 2022-2023.

Ha generado un caos en la escuela, porque el techo ha cedido, está roto y eso amerita mayor inversión”, aseguran docentes del ente.

Autoridades van y vienen

Freddy Contreras, vecino de la comunidad de Brisas del Este, solicitó a las autoridades competentes que intervengan en la recuperación de la escuela, “en años pasados denuncié ante las autoridades.

Por Educación pasó Quiñones, creímos en la buena maestra María “Chuchu”, llegó Mauro Suárez, en este no teníamos fe, se fue y llegó la profe Betzi y tampoco, vuelve Brizeida Quiñones designada otra vez como Autoridad Única de la Educación en Bolívar, también creemos que le dará respuesta (…) antes de que se caiga el techo por completo y nos quedemos sin escuela.

Insistió Contreras, es urgente que se aboquen a darle solución a la unidad educativa, es necesario intervenir la escuela, ya han cerrado par de salones y espacios, para evitar accidentes, porque se cae la madera podrida, urge invertir en la reparación, para que los estudiantes no sufran, son niños desde los tres años, en preescolar hasta los doce, trece años de sexto grado, dijo.

Amigos, vecinos, madres, padres, representantes piden la intervención del Gobierno, ya que tantos niños son perjudicados por las filtraciones y falta de agua en la institución educativa, además del gran deterioro de los baños, necesarios durante el proceso educativo para esta cantidad de pequeños, sin contar el personal obrero, docentes, directivos y los cocineros.