La selección española femenina de rugby abre este domingo su participación en la Copa del Mundo de Inglaterra con un duelo de enorme enjundia y dificultad, contra Nueva Zelanda, vigente campeona y favorita para revalidar el título, en el que las ‘Leonas’ buscan acopiar confianza para el resto del torneo.

El partido en el Community Stadium de York (18:30 -hora peninsular- y arbitraje de la australiana Ella Goldsmith) será el segundo de la historia entre España y las ‘Black Ferns’, que no se miden desde el cuarto de final de la Copa del Mundo de 1998 en los Países Bajos, cuando las neozelandesas ganaron por 46-3.

Nueva Zelanda ha ganado seis de las siete últimas ediciones mundialistas y desconoce la derrota en la competición desde hace 11 años, cuando perdió contra Irlanda (14-17) en la fase de grupos de Francia 2014, por lo que se antoja quimérico pensar que España, decimotercera selección del ránking mundial, pueda discutirle el triunfo.

Aun así, el seleccionador nacional Juan González Marruecos ha optado por no reservarse a nadie en la convocatoria y opondrá a las oceánicas un quince inicial muy parecido al que podría considerarse de gala, sin el pensamiento puesto en los otros dos encuentros de la fase de grupos ante Irlanda y Japón.

Según ha comentado el técnico sevillano en declaraciones a EFE durante la semana, España espera explotar su «capacidad para ser quirúrgica en ataque» cuando pisa «la zona de veintidós contraria», para lo que confía en una joven pareja de centros de enorme talento como la conformada por Zahía Pérez (21 años) y Claudia Peña (20).

Pese a la bisoñez de muchas de sus jugadoras, la alineación que comanda la pilar Laura Delgado (35 años, jugadora del Harlequins inglés) estará conducida por una dupla de medios experta, con Anne Fernández de Corres, capitana de la selección de ‘seven’, detrás de la melé y Amalia Argudo, jugadora del Toulouse francés, como apertura.

España formará de inicio con Delgado, Blanco, Bracic; Castelo, Alameda; Rosell, Nerea García, Capell; Fernández de Corres, Argudo; Piquero, Zahía Pérez, Peña, Masoko; y Ducher; comenzarán en el banquillo Jou, Antolínez, De Andrés, Puig, Piñeiro, Aresti, Vinuesa y Claudia Pérez.