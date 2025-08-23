Un operario de una empresa dedicada a la lucha contra los incendios en Portugal que resultó herido el martes mientras combatía las llamas en la región Centro ha fallecido esta madrugada, informó este sábado el canal estatal luso RTP.

Con este fallecimiento ascienden a cuatro los muertos con motivo de la ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas.

La misma fuente precisó que se trataba de un hombre de 45 años de edad que permanecía ingresado con heridas en el 75 % del cuerpo tras participar en las labores de combate contra un incendio en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Según la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, esta jornada hay 31 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 2.300 efectivos, 762 vehículos y 26 medios aéreos.

La tercera víctima mortal en Portugal a causa de la ola de incendios de este verano había sido registrada el martes, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança.