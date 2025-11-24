Estados Unidos designó formalmente este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

La designación, avanzada el fin de semana y confirmada en el Registro Federal, da a la administración Trump herramientas adicionales para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que «existen suficientes pruebas para determinar» que el grupo cumple con las condiciones descritas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regulan la clasificación de FTOs.

Esta ley señala que un FTO debe ser un grupo extranjero que participe «en actividades terroristas o terrorismo» y que amenace «la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos».

En julio pasado, el Departamento del Tesoro catalogó al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). Aunque las autoridades estadounidenses afirman que el grupo está integrado principalmente por militares venezolanos desde los años 90, las investigaciones de la DEA se oficializaron en marzo de 2020, en el primer mandato de Trump.

El Departamento de Justicia formalizó su existencia y vincula directamente a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con el liderazgo del cártel. Esta designación coincide con el aumento del despliegue militar en el sur del Caribe, que ha resultado en la destrucción sumaria de alrededor de una veintena de narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes, un esfuerzo que Washington justifica como combate al narcotráfico.