El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visita este lunes Puerto Rico y uno de los navíos de guerra que Washington mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico.

Esta es la segunda vez que Caine, el oficial militar de mayor rango en el país y uno de los artífices de la operación ‘Lanza del Sur’, viaja a la isla desde el inicio de los ataques en septiembre.

Según un comunicado del Pentágono, Caine se reunirá con miembros del Ejército estadounidense en Puerto Rico para «agradecerles su destacado apoyo a las misiones regionales» días antes de Acción de Gracias.

También visitará y agradecerá a los marineros que operan en el mar «por su dedicación e inquebrantable servicio en el área de responsabilidad del Comando Sur».

En lo que expertos catalogan como el mayor despliegue militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles en 1962, Washington mantiene más de 10,000 soldados en la región y ha desplazado cerca de las costas venezolanas a su mayor portaviones, el USS Gerald R. Ford, bajo la premisa de una guerra antidrogas.

La operación ‘Lanza del Sur’ incluye infantes de marina en buques anfibios y alrededor de 5,000 efectivos en bases de Puerto Rico, reconocido por EE.UU. como un Estado Libre Asociado.

Ejército y Gobierno

La visita de Caine coincide con la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, organización vinculada a la cúpula del Ejército y Gobierno venezolano con Nicolás Maduro como supuesto líder, algo que Caracas niega.

También se produce en medio de tensiones crecientes y reportes de planes aprobados por Trump para acciones encubiertas dentro de Venezuela, en preparación para futuras operaciones militares, según The New York Times.

Desde que comenzaron las operaciones militares, el Pentágono ha informado de la destrucción sumaria de cerca de veinte narcolanchas y la muerte de más de 80 tripulantes.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso para «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que ha llevado a aerolíneas como Latam, Iberia, TAP y Turkish Airlines a cancelar vuelos.