En seguramente el final más cerrado en la historia de los deportes a motor en las instalaciones del Autódromo Internacional Simón Bolívar de Ciudad Guayana, el piloto de la casa, el niño mimado de la afición guayanesa a los deportes a motores, Francisco Gabriel Vieira Sánchez se coronó de manera sensacional campeón del Campeonato de Automovilismo EasyCivic, tras alcanzar una victoria increíblemente sensacional, en medio de la VI Válida del campeonato nacional de la especialidad.

Las expectativas con las que llegó Gabriel a esta carrera, fueron de alto nivel, con su equipo y grupo familiar preparando el escenario para cumplir con la meta de coronarse campeón como local en el trazado guayanés.

Pero ni el guion con el libreto más brillante con una trama magistral, hubiera establecido el esquema para la sensacional carrera que Francisco Gabriel Vieira Sánchez cumplió con un fabuloso final para coronarse de manera espectacular en la categoría EasyCivic novatos 2025.

La competencia de quince vueltas fue una lucha pareja entre los pilotos Salvatore Benenati, Andrés Millán y el muchacho de la casa, Francisco Gabriel, con este último manteniendo un tercer lugar con el que largó tras la pole position de esta VI y última Válida del Campeonato Nacional de Automovilismo.

Y así transcurrió hasta la vuelta doce, cuando Gabriel inició el planificado ataque que tenía preparado su escudería, teniendo en cuenta especialmente el desgaste de los neumáticos y el coraje y corazón del “chamo guayanés” para escribir la icónica página dorada que se escribió este pasado sábado en el Autódromo Internacional Simón Bolívar de Ciudad Guayana.

Sensacional final

Llegó entonces el pase desde el tercer puesto al segundo lugar dejando a Andrés Millán atrás y teniendo solo a Salvatore Benenati enfrente aunque a dos vueltas para el final el líder parecía tener asegurado el triunfo.

Bueno, eso fue lo que pensaron sus coequiperos, mientras que los del guayanés apostaban aún por la victoria, pero sin a lugar nunca, de la manera que se gesteó.

El último paso por las tres “S” del Autódromo, fue una lección de manejo para tomar todo el impulso y atacar al líder de competencia, con todo y que a falta de dos vueltas, la ventaja de un poco más de dos segundos lucía inalcanzable.

Pero llegó el tramo final, previo a la recta de enfrente, y la acción más espectacular que se recuerde en la historia del automovilismo en este trazado del Autódromo de Ciudad Guayana.

Gabriel por dentro, Salvatore por fuera, palmo a palmo, con los motores a todo pulmón, una recta que se hizo fantástica y que levantó al público de sus ubicaciones, hasta la sensacional llegada de la carrera, con Francisco Gabriel ganando por unos increíbles 0.005 segundos.

Sí, no hay error en el número mostrado, el de la casa, “el muchacho de la película” ganaba viniendo de atrás, imponiéndose en la carrera en las últimas 5 milésimas de segunda, de ventaja.

Sin más que señalar. Ganó una carrera para ser campeón, dominando solo en los último 0.005 segundos. Una locura de sensacional marca que alcanzó en su patio, Francisco Gabriel Vieira Sánchez, para el orgullo de su familia, y para elevar a dinastía icónica a la familia Vieira Sánchez, para alegría del automovilismo guayanés, en una icónica historia fascinante y totalmente impactante.

Declaraciones del campeón

Al término de la competencia, el nuevo campeón del automovilismo de Venezuela, Francisco Gabriel Vieira Sánchez, ofreció declaraciones de lo que fue la VI Válida que ganó y con ella, el título de campeón.

“Muy contento, especialmente por el campeonato alcanzado, se trató de una carrera muy importante. La estrategia de carrera salió como queríamos, sabíamos cómo era la situación de los cauchos, con calma con cabeza fría y esperar el momento cierto para atacar…” dijo el nuevo monarca de la categoría EasyCivic novatos de Venezuela.

En definitivas Vieira Sánchez ganó esta VI Válida con crono de 17 minutos, 11 segundos y 472 milésimas, detrás de él, Salvatore Benenati a solo 0.005 milésimas de segundo, mientras que Andrés Millán se ubicó a 14.644 segundos, Ivan Troisi a 14.879 segundos, y en quinto puesto, Nicolás Arriaga a 18,170 segundos.

Con esta figuración en esta VI Válida , Vieira terminó llevándose el título de campeón de la EasyCivic novatos, en su primera incursión en esta categoría, con 236 puntos, mientras que Andrés Millán totalizó 166 para el segundo lugar, con Nicolás Arriaga cuarto con 124 puntos y Yalala Abou quinto con 96 unidades.

Fontana ganó la VI Válida y Ardagna el campeonato

En cuanto a la categoría EasyCivic el piloto Angelo Fontana se llevó el primer lugar de la competencia, con marca de 17:54:651, mientras que el campeón consulado de la categoría, Gaetano Ardagna totalizó tiempo de 18:99:780.

Tercero fue Manuel Revenga con crono de 18:01:217 y Pedro Dhongia fue cuarto con marca de 18:12:395, quedando de quinto Fernando Baiz con tiempo de 18:18:850.

Con estos tiempos y resultados en esta última válida del campeonato, Gaetano Ardagna se tituló campeón de la categoría EasyCivic pro, al totalizar 222 puntos, con Manuel Revenga alcanzando finalmente el segundo lugar con 168 puntos, por los 166 que sumó Manuel Revenga, mientras que Mario Iemma sumó 144 puntos, en tanto que Antonio Pastore alcanzó 132 puntos para meterse de quinto en el quinto puesto.

Gran fiesta de motores

La tanda de motores incluyó una exhibición de Motovelocidad de alta cilindrada -1000 cc-, además de la presencia del automóvil conocido como ‘La Ley’ -el Porsche más famoso y rápido de Venezuela- que entusiasmaron a los fanáticos asistentes al evento, distribuidos en las secciones de Terraza, VIP y General, que pudieron disfrutar de la gastronomía presentes en varios puestos como Albahaca y La Finca entre los presentes, en medio de la disputa por la Copa Eway-Racing que se llevaron los vencedores.