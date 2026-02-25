Una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se encuentra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, realizando una inspección en materia de seguridad aeroportuaria.

La visita la reportó el martes la periodista especializada en economía Ginette González, quien indicó que la misión ya está en marcha en la principal terminal aérea del país.

De acuerdo con el consultor y especialista aeronáutico Juan Texeira Díaz, la inspección se centra en el cumplimiento del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece las normas y métodos recomendados para proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.

“Esta visita de la TSA se basa en inspeccionar todo lo referente al Anexo 17 de la OACI, que trata de las normas y métodos recomendados para salvaguardar la aviación de actos de interferencia ilícita”, explicó Texeira en un post en X.

No implica un cambio automático

El experto aclaró que la presencia de la TSA no implica un cambio automático en la categoría de seguridad aérea de Venezuela ante las autoridades estadounidenses.