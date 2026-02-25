Google acaba de liberar Gemini 3.1 Pro, una evolución de su modelo de lenguaje que no solo es más rápida, sino sustancialmente más inteligente.

La actualización está reservada exclusivamente para quienes operan bajo los planes AI Pro y Ultra, consolidando la apuesta de la compañía por un ecosistema de inteligencia artificial de alto rendimiento bajo suscripción.

Lo que separa a Gemini 3.1 Pro de sus predecesores no es solo su vocabulario, sino su capacidad analítica. En pruebas de estrés lógico como el ARC-AGI-2, el modelo ha dejado atrás récords anteriores, alcanzando un 77,1% de efectividad (frente al modesto 33,1% de la versión anterior).

Incluso en desafíos diseñados para confundir a las máquinas, como el «Humanity’s Last Exam», este modelo ha logrado superar a competidores directos como GPT-5.2, demostrando que Google está ganando la carrera del razonamiento profundo.

Creatividad técnica y autonomía

La actualización no solo se queda en la teoría. Los usuarios ahora cuentan con herramientas prácticas que antes requerían software externo, como la capacidad nativa para generar animaciones complejas solo con pedirlas o una mejora drástica en la ejecución de tareas encadenadas.

Con este movimiento, Google marca una línea clara: mientras el público general disfruta de una IA funcional, los profesionales y entusiastas del plan Ultra tienen acceso a la vanguardia.