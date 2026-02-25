El Ministerio para el Ecosocialismo informó sobre la instalación de un campo fotovoltaico de 15 KW en el Vivero «Henri Pittier», ubicado en el estado Aragua. Esta iniciativa forma parte de las estrategias para el fortalecimiento de la soberanía energética en Venezuela.

A través de un material audiovisual compartido en su cuenta oficial de Instagram, el ente ministerial mostró los paneles solares ya operativos. Este sistema garantiza, de ahora en adelante, la independencia de la red eléctrica nacional, asegurando la operatividad absoluta de las instalaciones.

La implementación de esta tecnología no solo moderniza el recinto, sino que también, garantiza la producción de árboles 100% sostenibles mediante el uso de energías limpias, optimiza el sistema de riego, permitiendo que se mantenga eficiente y activo durante todo el año y promueva el uso de fuentes renovables.