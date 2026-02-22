Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de que se otorguen «medidas de gracia» o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONGs y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez, anticipó que «muchas» de las personas que no califican para recibir la amnistía se están considerando para recibir «medidas de gracia o de indulto» presidencial.

En este sentido, detalló que, tras la promulgación de la ley esta semana, se abrió «un espacio» para que instancias como el Programa para la convivencia y paz, instalado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, o la comisión para la revolución judicial puedan atender casos y recomendar medidas «para personas que no estén contempladas» en la legislación.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

«Cientos de liberaciones»

Rodríguez aseguró que se estaban produciendo «cientos de liberaciones» en el país, sin precisar la cantidad exacta, las identidades de los beneficiados ni ofrecer otros detalles sobre las medidas.

También, detalló que los primeros casos que se están atendiendo se encuentran en los calabozos policiales conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos ubicados en Caracas.

Asimismo, indicó que la comisión especial del Parlamento encargada del cumplimiento de la ley se declaró en «sesión permanente» y que, hasta este sábado, había recibido 1.557 solicitudes de amnistía, cuyos casos -aseguró- «se están atendiendo de inmediato».

Agregó que está previsto atender las solicitudes para que «más de 11.000» personas «puedan disfrutar libertad plena», ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales.