En marco del plan para estabilizar y robustecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), CORPOELEC ejecutará labores preventivas y correctivas en la subestación Caicara del Orinoco el domingo 22 de febrero, de 6:00 a 11:00 a.m..​

El objetivo es optimizar la confiabilidad del servicio en los municipios Cedeño y Sucre (estado Bolívar), beneficiando a parroquias Caicara, Ascensión Farrera, Altagracia, Maripa y Guarataro.

CORPOELEC invita a la población a desconectar equipos sensibles y usar fuentes alternativas durante el lapso. Se ratifica el compromiso con la eficiencia operativa y el buen vivir del pueblo venezolano.