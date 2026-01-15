El periodista y activista venezolano Roland Carreño, de Voluntad Popular, llamó este miércoles al encuentro, la paz y la reconciliación tras ser excarcelado, casi una semana después del anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

«Las emociones encontradas, pero finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación», expresó en un video difundido por La Verdad de Vargas, mientras tomaba su primera taza de café tras un año y cinco meses preso.

Carreño, detenido el 2 de agosto de 2024 tras las presidenciales, insistió en que aún queda «mucha gente» en las cárceles y que «no es bueno ni es sano para un país tener presos políticos». El proceso inició a las 05:00 hora local; funcionarios lo dejaron en un centro comercial de Guatire (Miranda), donde esperó a su hijo y sobrino.

El SNTP confirmó su liberación junto a más de una docena de periodistas. Carreño ya había sido arrestado en 2020 por supuestos delitos graves y excarcelado en 2023 vía acuerdo de Barbados. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, reportó 406 excarcelaciones hasta la fecha, excluyendo homicidios y narcotráfico, y valorando casos de «odio y violencia». Junto a Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, enfatizó que el proceso permanece abierto.