La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, reportó este miércoles la liberación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, tras el anuncio de autoridades sobre un «número importante» de detenidos, días después del ataque estadounidense en suelo nacional.

En un mensaje en X, la PUD indicó que hasta las 14:30 hora local registraba esta cifra y solicitó acelerar las excarcelaciones para «cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos centros penitenciarios».

«Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos», enfatizó el bloque opositor.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el cargo desde el 5 de enero tras la captura de Nicolás Maduro, confirmó 406 excarcelaciones para fomentar «entendimiento desde la diversidad política» y aseguró que el proceso permanece abierto. Esto sigue al anuncio de su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien el martes ofreció «listas» de liberados aún no publicadas, reclamadas por ONG, activistas y familias.

Provea denunció el martes «dilaciones indebidas y abusos autoritarios» que frenan las liberaciones prometidas, en un contexto de creciente presión por transparencia total.