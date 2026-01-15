El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, compartirán un almuerzo privado este jueves en la Casa Blanca para discutir la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Según la agenda oficial, el encuentro inicia a las 12:30 hora local (17:30 GMT) en un comedor privado, sin acceso a la prensa.

Es la primera reunión entre ambos, menos de dos semanas después del ataque estadounidense del 3 de enero que depuso a Maduro, capturó a él y su esposa Cilia Flores, y los trasladó a Nueva York por cargos de narcotráfico. Trump ha mantenido al margen a Machado y la oposición del proceso de transición, donde Delcy Rodríguez –exvicepresidenta– asumió como presidenta encargada con respaldo de Washington.

Machado ha ofrecido públicamente compartir su Nobel con Trump, quien aspira al galardón, como gesto de acercamiento pese a advertencias del Comité sobre su intransferibilidad.

La cita sigue a la llamada de Trump con Rodríguez, donde trataron petróleo, minerales, comercio y seguridad; el republicano la calificó de «persona fantástica» y celebró «progreso tremendo» para estabilizar Venezuela. Rodríguez describió la conversación como «larga, productiva y cortés, en marco de respeto mutuo».

Trump afirma una tutela estadounidense sobre el Gobierno venezolano, anunciando acuerdos para millones de barriles de crudo. Este miércoles, Rodríguez reportó 406 presos políticos liberados recientemente, manteniendo el proceso de excarcelación abierto. El almuerzo con Machado podría señalar un equilibrio entre el interinato chavista y la oposición tradicional.