El Senado estadounidense bloqueó este miércoles un proyecto de ley destinado a restringir los poderes militares del presidente Donald Trump para evitar futuras acciones en Venezuela, con republicanos argumentando que las operaciones de su Administración en el país suramericano «han terminado». La moción quedó congelada con 51 votos a favor y 50 en contra, tras avanzar simbólicamente la semana pasada.

Líderes republicanos calificaron la iniciativa de «irrelevante», subrayando el cierre de la etapa militar. Senadores como Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se alinearon con todos los demócratas para apoyar su continuación, pero no lograron revertir la mayoría partidista.

El republicano Josh Hawley explicó que la decisión se basó en declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró a congresistas la «nula posibilidad» de más despliegues en Venezuela. Republicanos reforzaron que la operación del 3 de enero –captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores– concluyó el accionar, calificado como misión policial para cumplir orden judicial por narcoterrorismo. Maduro permanece en prisión federal de Nueva York.

Rubio se comprometió a comparecer pronto ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar los últimos meses. Este miércoles, Trump reveló una llamada con la presidenta en funciones venezolana, Delcy Rodríguez –exvicepresidenta de Maduro–, a quien describió como «excelente» persona, discutiendo petróleo y cooperación bilateral.

El jueves, Trump recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado, cuya influencia opositora se diluye ante la complacencia presidencial con Rodríguez. La votación refleja confianza partidista en el cierre de la era Maduro y giro hacia diplomacia energética.