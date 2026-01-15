El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios estadounidenses para fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico, calificado como «enemigo común», en vísperas de la cumbre entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump prevista para la primera semana de febrero.

«Tuvimos un diálogo muy abierto… El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno», afirmó Sánchez en rueda de prensa junto al embajador Daniel García Peña, destacando la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.

Sánchez ha dialogado con figuras republicanas como el senador Bill Hagerty y el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers, con planes de reunirse con el Departamento de Defensa y otras autoridades de Trump.

García Peña expresó «muchas expectativas» por la reunión presidencial, tras la «histórica» llamada del pasado miércoles entre ambos líderes, que generó un «clima muy distinto».

Sobre el ELN, activo en la frontera con Venezuela, lo señaló como punto clave. Trump, quien acusó previamente a Petro de nexos con el narco y sugirió una misión militar al estilo de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, describió el diálogo como «un gran honor».