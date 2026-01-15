El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles la liberación del ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, encarcelado en Venezuela desde fines de 2024. «Nos han comunicado que ha sido liberado esta mañana», declaró De Zela, destacando su «delicado» estado de salud y el contacto ya establecido con autoridades consulares.

La Cancillería peruana emitió un comunicado confirmando que la Sección de Intereses del Perú —a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas— prioriza su asistencia para garantizar bienestar físico y retorno veloz junto a su esposa e hijo menor. «Reafirmamos nuestra determinación para lograr la pronta liberación de los demás peruanos detenidos», añade el texto oficial.

Madrid, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro y recluido en El Rodeo I, según relató su esposa a ATV. Quedan en prisión al menos Ricardo Meléndez Guerrero —capturado en vacaciones— y la situación de Ernesto Huamanchumo ya fue resuelta previamente. Las tensiones escalaron tras la ruptura diplomática de julio de 2024, cuando Perú reconoció a Edmundo González Urrutia.

En paralelo, la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez reportó 406 excarcelaciones de presos políticos para fomentar «entendimiento desde la diversidad», proceso que Foro Penal cuantifica en 72 liberados desde el jueves, incluyendo periodistas este miércoles. Estas medidas siguen a los ataques estadounidenses en suelo venezolano, que derivaron en la captura de Maduro y Cilia Flores en Nueva York.