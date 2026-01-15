Una lamentable tragedia sacudió este martes el sector Los Naranjos, parroquia Negro Primero, cuando el uso de un químico agrícola para preservar sacos de caraotas generó vapores tóxicos que dejaron dos fallecidos y tres heridos graves.

Las víctimas fatales, identificadas como Williannis Olivos de 19 años y la menor Eduannis García de 4 años, ingresaron sin signos vitales al centro asistencial local tras la exposición letal a los gases.

Los sobrevivientes –Wilfredo Olivos (44 años), Sobeida Olivero (44) y una adolescente de 17 años– fueron trasladados de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde permanecen estables y bajo estricta observación médica. Autoridades de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para ventilar el sitio y asistir a los afectados.

Comisiones del Cicpc iniciaron investigaciones para determinar el tipo exacto de químico involucrado, su manejo inadecuado y posibles responsabilidades, mientras los cuerpos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para necropsias de ley. Este incidente resalta riesgos comunes en hogares venezolanos por uso doméstico de pesticidas sin ventilación, similar a casos previos en zonas agrícolas de Carabobo donde fumigantes han causado intoxicaciones masivas.

Vecinos reportaron olores fuertes antes del colapso familiar, y autoridades llaman a extremar precauciones con agroquímicos, recomendando uso exclusivo en áreas abiertas con equipo protector. La parroquia Negro Primero, de tradición rural, suma esta desgracia a emergencias por manipulación de sustancias tóxicas en entornos familiares.