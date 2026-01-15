Los premios BAFTA revelaron los cinco candidatos que optarán a la máscara dorada en la categoría de Estrella Revelación (‘Rising Star’) en la edición de 2026.

La lista incluye al actor británico de ascendencia española Robert Aramayo (‘I swear’, ‘Palestine 36’); Miles Caton (‘Los Pecadores’); Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’); Archie Madekwe (‘Lurker’) y Posy Sterling (‘Lollipop’).

El de Estrella Revelación es el único de los galardones que se elige a través del voto del público, que tendrá hasta el próximo 12 de febrero para respaldar a su candidatura predilecta.

Aramayo logró fama por sus papeles en las franquicias de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Game of Thrones’ y recientemente aclamado por sus papeles en ‘I Swear’ y ‘Palestine 26’, preseleccionada a los próximos Óscar como Mejor Película Internacional.

Chase Infiniti: nominada

La estadounidense Chase Infiniti entra en la terna de los BAFTA después de que la nominaran como mejor actriz de comedia o musical en los últimos Globos de Oro por su papel protagonista en ‘One Battle After Another’ y a la espera de conocer si también si la considerarán para una segunda nominación en la categoría principal femenina.

El actor y músico neoyorquino Miles Caton se dio a conocer este año por su rol en ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’), que ya le ha valido un premio Critics Choice a mejor actor joven.

Madekwe ha protagonizado y producido recientemente ‘Lurker’, un film independiente que explora el lado oscuro de la fama y las relaciones parasociales; mientras que Sterling ha recibido elogios de la crítica por su papel en la película de BBC ‘Lollipop’.

De acuerdo con la Academia británica del Cine y la Televisión (BAFTA), el premio reconoce a «un artista que ha demostrado un talento verdaderamente excepcional en la pantalla grande durante el último año y ha captado la atención tanto del público como de la industria cinematográfica».

En la última edición de 2025, el galardón de Estrella Revelación fue a parar al actor británico David Jonsson por su papel en ‘Alien: Romulus’, que se impuso, entre otros, a la actriz Mikey Madison, galardonada con el BAFTA y el Óscar a Mejor Actriz por ‘Anora’.