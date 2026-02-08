El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón.
«Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto», indicó Ramón Guanipa en X.
Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación.
«Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante», dijo Juan Pablo.
