Tras doce años de ausencia, la bandera de Venezuela volvió a ondear en unos Juegos Olímpicos de Inviernos, edición que se celebrará en Italia. Esta hazaña fue lograda por el criollo Nicolas Claveau-Laviolette, de 20 años.

Claveau-Laviolette nació en Lechería, el 25 de junio del año 2025, ciudad en la que vivió solo sus dos primeros años de vida, antes de mudarse con su familia a Quebec, donde ha desarrollado su carrera de esquí.

Aunque creció fuera de Venezuela, su identidad siempre estuvo ligada a sus raíces, por lo que lo llevó a regresar recientemente a la nación para renovar su documentación, convirtiéndose en un reencuentro emocional con su tierra natal.

Boleto olímpico

Su disciplina en el esquí de fondo (Cross-country skiing) comenzó a los 10 años, y su ascenso fue meteórico.

El pasado 28 de noviembre del 2025, selló clasificación para los JJOO de Invierno 2026 en el Campeonato Mundial de Rukatunturi en Finlandia.

Asimismo, Claveau-Laviolette se convirtió en el sexto venezolano en la historia en clasificar a unos Juegos de Invierno y el primero en la disciplina de esquí de fondo.

En la mencionada competencia, el criollo logró la marca necesaria con un registro una puntuación de 214 puntos y tiempo de 28:32.3 en los 10 km, superando las exigencias de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Debut en los JJOO de Invierno

Como único representante de la delegación nacional en esta edición, Nicolás Claveau-Laviolette tiene dos citas con la historia.

La primera será el martes el 10 de febrero con la prueba de Sprint de 1.5 kilómetros y la segunda el 13 de febrero con la prueba de estilo libre de 10 km en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

«Estoy muy motivado. Me han escrito muchos venezolanos apoyándome y eso me hace sentir agradecido. Les prometo que llevaré con honor la bandera de Venezuela», declaró a medios nacionales el atleta el pasado mes de enero.