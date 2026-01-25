Ramón Bejarano, reconocido activista de derechos humanos y coordinador regional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela en Bolívar, fue excarcelado este domingo tras permanecer un año privado de libertad, según confirmaron fuentes cercanas y organizaciones opositoras.

​Bejarano, defensor incansable de los derechos laborales de trabajadores públicos y jubilados en la región, cumple 13 meses desde su detención arbitraria el 17 de diciembre de 2024. Su desaparición fue denunciada por Vente Venezuela cuando se dirigía a una reunión con jubilados en Ciudad Bolívar, a la que nunca llegó.

​El caso se enmarca en las detenciones de dirigentes opositores desde el 10 de diciembre de 2024, incluyendo a Jorge Francisco Sambrano de Acción Democrática, Álvaro Mora y Edgar Sarabia, Vente Venezuela. Bejarano fue trasladado de Bolívar a una prisión en Monagas, acusado de delitos como terrorismo.

Vente celebró en redes, destacando su rol acompañando reclamos por salarios justos en un estado con alta conflictividad laboral. Bejarano, originario de la región, representa la resistencia ciudadana ante la crisis económica y política en Bolívar.

