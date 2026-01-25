En una noche que rozó lo heroico, los Navegantes del Magallanes vencieron 8-5 a los Cardenales de Lara en 11 entradas. Ante un Estadio Antonio Herrera Gutiérrez que albergó a más de 20 mil almas, el «Buque» firmó una remontada de antología que lo coloca a las puertas de la Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Madero de Renato Núñez dictó sentencia

La paridad se rompió en el undécimo capítulo gracias a un back-to-back demoledor. Renato Núñez, el Jugador Más Valioso de la zafra anterior, conectó un cuadrangular con un corredor a bordo ante los envíos de Listher Sosa.

Acto seguido, Tucupita Marcano despachó otro vuelacercas solitario para poner cifras definitivas.

Con este triunfo, Magallanes suma seis victorias consecutivas en el Round Robin y extiende su dominio sobre los «pájaros rojos» a nueve triunfos en fila (incluyendo ronda regular).

De la adversidad a la resurrección

El panorama lucía sombrío para la «Nave», que llegó a estar abajo 5-0 en el cuarto inning tras la salida más floja de la temporada de su as, Ricardo Sánchez.

Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Leandro Cedeño fue el motor del regreso, impulsando las primeras cuatro carreras con un jonrón clave, mientras que Wilfredo Tovar se vistió de héroe en el noveno al conectar un sencillo remolcador que envió el juego a extrainnings.

Tras el titubeo del abridor, los relevistas silenciaron a la ofensiva larense, permitiendo que la remontada fuera posible.

La victoria se la adjudicó José Suárez (2-1), mientras que el revés fue para Listher Sosa (1-3).

Escenario hacia la Final

Magallanes ya aseguró, como mínimo, un juego extra el lunes en Valencia. No obstante, el boleto directo contra Caribes de Anzoátegui podría sellarse este mismo domingo si la Nave Turca vence a Bravos de Margarita y Cardenales pierde ante las Águilas del Zulia.