Lo que comenzó como una fiesta de batazos en Puerto La Cruz terminó en una lección de pundonor. Tras verse abajo por diez carreras en el mismo primer episodio, Bravos de Margarita apeló a la resistencia para remontar y vencer 14-12 a Caribes de Anzoátegui en el Alfonso “Chico” Carrasquel.

El resultado aguó ligeramente el festejo de «La Tribu», que la noche anterior había asegurado su boleto a la Gran Final.

Un inicio de pesadilla para el pitcheo insular

Caribes saltó al terreno con una alineación alternativa, dando descanso a figuras como Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez y Jesús Sucre. Sin embargo, la profundidad del banquillo sorprendió.

Diego Guzmán y Manuel Meléndez castigaron al abridor mexicano Edgar Torres con sendos cuadrangulares en un primer inning de 10 anotaciones.

Torres apenas pudo retirar dos outs, permitiendo 9 imparables en una apertura para el olvido.

Mientras que, Meléndez, convertido en el héroe inesperado de la noche, sumó su segundo jonrón del encuentro en el quinto tramo para poner la pizarra 11-3.

La rebelión de Margarita

A pesar de la losa de diez carreras, los bates de Bravos no bajaron los brazos. La remontada se construyó en dos etapas críticas.

En el sexto, Alexi Amarista conectó un vuelacerca de tres carreras ante el nicaragüense Juan Carlos Ramírez, apretando el marcador 11-7 y en el octavo capítulo, la ofensiva insular explotó con un racimo de siete carreras.

José Sánchez acercó a su equipo con un jonrón de tres anotaciones (11-10) ante el debutante Edgar Isea.

Poco después, con las bases llenas, Jason López se vistió de héroe al conectar un Grand Slam ante el veterano Diego Moreno para darle la vuelta definitiva al marcador (14-11).

Balance Final

Pese a la derrota, Anzoátegui cerró el Round Robin con un sólido registro de 10-6, tras disparar 16 hits en este encuentro.

Por su parte, Margarita cortó una racha negativa de cinco reveses apoyado en un bullpen que, tras el colapso inicial de Torres, logró contener a la ofensiva aborigen.