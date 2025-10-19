En la mañana de este domingo se confirmó el fallecimiento del exgrandeliga venezolano Jesús Montero, a los 35 años de edad. Montero no pudo recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido días atrás.

Montero estuvo recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) en Valencia, luego que impactara su moto contra una camioneta en la capital del estado Carabobo.

El expelotero había ingresado al centro de salud en estado grave, presentando un cuadro de tórax inestable (ocho costillas rotas), además de fracturas en el fémur y la tibia.