El bajista de la banda Limp Bizkit, Sam Rivers, falleció a los 48 años, según un emotivo comunicado publicado por la agrupación en redes sociales.

Los miembros de la banda —Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal— rindieron homenaje a Rivers en Instagram, lamentando la pérdida de «nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido».

Asimismo, afirmaron que Rivers era «magia pura» y que en cada canción que interpretó aportó «una luz y un ritmo insuperables», destacando además que era una persona de gran corazón y una presencia inolvidable.

Recientemente, Rivers había revelado el motivo de su ausencia en la banda entre 2015 y 2018. Según citas recogidas por Fox News de un libro, el músico escribió:

«Me enfermé del hígado por beber en exceso. Tuve que dejar Limp Bizkit en 2015 porque me sentía fatal, y unos meses después me di cuenta de que tenía que cambiarlo todo porque tenía una enfermedad hepática muy grave».

«Dejé de beber e hice todo lo que me dijeron los médicos. Recibí tratamiento para el alcohol y un trasplante de hígado, que fue perfecto para mí», añadió Rivers.

Aunque la banda no ha revelado la causa de su muerte, se sabe que el músico había lidiado con estos problemas de salud relacionados con el hígado.