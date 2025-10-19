Estimaciones de la Fundación Para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela (Fumplaven) indican que el consumo nacional de plátano en el país se sitúa en 180 mil toneladas por mes.

El presidente del ente, David Enrique Govea, detalló que en promedio, se calcula que un venezolano consume entre 200 y 300 gramos diarios y que este alimento, en la última década, ha sustituido a la papa en el consumo nacional.

Govea precisó que esta sustitución ha ido ocurriendo en los últimos diez años, tanto como un carbohidrato fresco de consumo casero, así como en el sector agroindustrial.

El representante de Fumplaven indicó que la mayor producción platanera del país, aproximadamente el 95%, está situada en el Sur del Lago de Maracaibo, en Zulia y el restante 5% entre los estados Barinas, Apure, Aragua y Bolívar.

No obstante, destacó que desde la década del 2000 el país ha perdido alrededor del 60% de las hectáreas de plátano, así como también ha mermado la cantidad de mano de obra disponible, por ende ha decrecido el cultivo.

«Los agricultores sustituyeron el cultivo de plátano por hectáreas ganaderas o de palma aceitera», dijo en entrevista para Unión Radio.