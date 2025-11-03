La exposición ‘Expo Simón: de niño a Libertador’ se ha convertido en un fenómeno cultural y educativo en Venezuela, superando el millón de visitas desde su inauguración en Caracas el pasado mes de julio.

La muestra, que ha recorrido varios estados del país, ofrece una perspectiva moderna e interactiva de la vida y obra de Simón Bolívar, el Libertador.

Experiencia educativa y tecnológica

Diseñada para contribuir a la formación académica de estudiantes de primaria y secundaria, la ‘Expo Simón’ fusiona la cultura con la tecnología más avanzada.

Los visitantes pueden sumergirse en la historia a través de la realidad virtual y aumentada, ofreciendo experiencias inmersivas que transportan al público a momentos clave de la vida de Bolívar

Asimismo, incorpora dispositivos interactivos con avatares de inteligencia artificial, permitiendo a los asistentes ‘conversar’ con figuras prominentes de la época independentista.

La exposición presenta 19 escenas que detallan los hitos más relevantes del Libertador, desde su infancia hasta sus proclamas y su vasta obra militar y política.

Viaje inmersivo por la historia

Por su parte, el recorrido se inicia con un tránsito en una cápsula del tiempo, utilizando escenografía, teatro y dispositivos interactivos para recrear los momentos claves de la vida de Bolívar.

Además de las interacciones con IA, la muestra incluye cuadros animados con inteligencia artificial de otras figuras destacadas de la gesta independentista.

La ‘Expo Simón’ busca inspirar a la juventud venezolana con los ideales del Padre de la Patria, recordando su crucial contribución a la independencia de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.