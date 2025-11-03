Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema confirmaron oficialmente que la esperada película de Hello Kitty llegará a los cines el 21 de julio de 2028.

El anuncio acompañó un video publicado en redes sociales, donde la clásica torre de agua de Warner Bros. lucía el lazo rosado característico de la gatita, junto al mensaje: “Hola Hollywood 🎀🌴🎬 #HelloKittyMovie llega a los cines el 21 de julio de 2028!”.

Una década de negociaciones

La producción está liderada por Beau Flynn, de FlynnPictureCo., quien tardó casi diez años en convencer al fundador de Sanrio, Shintaro Tsuji, para ceder los derechos cinematográficos del personaje. Se trata de la primera vez que Sanrio autoriza una adaptación fílmica de esta magnitud.

El filme contará con la dirección de Leo Matsuda, reconocido por su trabajo en Zootopia y Wreck-It Ralph, mientras que el guion más reciente fue escrito por Dana Fox, guionista de la adaptación de Wicked.

Un universo Sanrio en Hollywood

Aunque la trama aún se mantiene en secreto, el estudio adelantó que será la primera gran aventura de Hello Kitty y sus amigos en la meca del cine.

Sanrio también ha licenciado los derechos de otros personajes populares como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars, lo que abre la posibilidad de verlos juntos en pantalla.

Expectativa y futuro

La duda sobre si Hello Kitty —cuyo nombre real es Kitty White y que no tiene boca— hablará en la película sigue siendo un misterio.

El proyecto, anunciado por primera vez en 2019, marca un nuevo paso de Warner Bros. en su estrategia de adaptar propiedades intelectuales reconocidas mundialmente, como ya hizo con Barbie, explica Diario 2001.

Con este anuncio, el estudio y Sanrio celebran casi una década de espera, preparando el terreno para que Hello Kitty conquiste también Hollywood.