El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things ha quedado envuelto en controversia tras conocerse una denuncia presentada por Millie Bobby Brown (Eleven) contra su coprotagonista David Harbour (Jim Hopper). La joven actriz habría interpuesto una queja formal ante Netflix alegando presuntas acciones de acoso e intimidación laboral.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la denuncia fue presentada antes del inicio del rodaje y estaría compuesta por “páginas y páginas de acusaciones detalladas” sobre comportamientos inapropiados por parte de Harbour hacia Brown.

Investigación interna en Netflix

La situación provocó que el actor fuera objeto de una investigación interna dentro del equipo de producción. Aunque Netflix ha mantenido una estricta confidencialidad sobre el caso, un portavoz de la plataforma —citado por la prensa británica— señaló que la empresa “no suele pronunciarse sobre investigaciones internas”, pero el hecho de no haber negado los reportes resulta “muy significativo”.

Hasta ahora, no se han revelado los resultados del proceso ni las posibles medidas tomadas por la compañía.

Un estreno en medio de la polémica

El caso sale a la luz en un momento crucial, cuando Stranger Things se prepara para el lanzamiento de su temporada final, una de las más esperadas por los fanáticos. Netflix busca garantizar que la polémica no “eclipse” lo que promete ser un cierre épico para la serie que marcó a toda una generación.

Por el momento, ni Millie Bobby Brown ni David Harbour han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia.