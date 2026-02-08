Un abogado hondureño, exregidor de San Pedro Sula y apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, fue asesinado a tiros este viernes, presuntamente por un conflicto de tierras en Cortés (norte).

René Altamirano fue atacado por dos individuos en motocicleta en el barrio Medina, a metros de su despacho, según informe preliminar de la Policía Nacional.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), ligó el crimen a tierras en bajos de La Lima (Cortés): «Nosotros presumiblemente ya sabemos de dónde viene esto». Pidió protección para la familia de Altamirano, quien asesoraba cooperativas campesinas.

Candidato a diputado en 2013 por Libre (izquierda), Altamirano defendió casos de alto perfil:

Apoderado de Padilla Sunseri (alcalde San Pedro Sula 2006-2009), quien regresó en enero 2025 tras 15 años exiliado, amnistiado por abuso y malversación.

Inicialmente a Plutarco Ruiz (condenado por doble homicidio de Miss Honduras María José Alvarado y Sofía Trinidad, 2014; renunció en 2017).

José Ramón Bertetty (exgerente IHSS, preso por desfalco millonario).

José Miguel Handal (empresario; EE. UU. retiró extradición por narcoenvíos Colombia-México).