La subasta de un toro para financiar un referéndum que reduzca salarios parlamentarios en Bolivia es, para el senador Nilton Condori, un paso contra privilegios en el Legislativo en milieu crisis económica y para «extirpar» a quienes usan la política para «amasar fortunas».

El legislador de 37 años, de Unidad (cercano al oficialismo) y oriundo del altiplano cerca del Titicaca, afirmó a EFE: «Mi objetivo principal es extirpar y aplacar a esa élite ociosa que vive de la política. Ellos piensan que la Asamblea Legislativa es su finca o propiedad privada».

Hace una semana, subastó a Bernabé —de su familia— por 10.500 bolivianos (1.521 dólares). Ese monto, más aportes y su salario, financiará una gira nacional por el referéndum. Rebautizado «toro de la democracia», simboliza austeridad y equidad; seguirá arando con nuevo dueño.

En contexto de inflación, escasez de combustibles (2025) y fin de subsidios a combustibles, Condori insiste: «No me gusta que un puñado tenga privilegios mientras el pueblo sufre». Propone recortar sueldo de titulares de 23.000 Bs (3.300 USD, siete mínimos) a 10.000 Bs (1.448 USD, tres mínimos); suplentes de 7.000 Bs (1.000 USD) a 3.500 Bs (500 USD, un mínimo).

Críticas a legisladores «desconectados»

Maestro de biología y geografía, autodidacta en sociología, critica: muchos «se desconectan» post-elección, aprueban leyes «contra el pueblo», asisten mínimamente (lunes a viernes, sesiones de 4 horas). La gira culminará en asamblea en La Paz para viabilidad del referéndum.

Colegas lo tildan de demagogo; advierten «fuga de talentos» y baja calidad parlamentaria. Condori replica que su popularidad crece: «Decenas acuden a mi oficina».

Raíces indianistas y trayectoria

Fiel a bases indianistas (Fausto Reinaga, Felipe Quispe), leyó esas ideas a los 14, fue dirigente campesino a los 20. Integró Comuna, conoció a Álvaro García Linera y Félix Patzi; ayudó fundar Movimiento Tercer Sistema (MTS, bloque MAS de Evo Morales), del que se apartó. Conclusión: «En Bolivia la corrupción se ha institucionalizado».