La noche del pasado lunes ocurrió una tragedia vial en la carretera nacional de Tucupita, estado Delta Amacuro, cuando Carlos Julio Díaz, apodado «CHICHO», perdió la vida tras impactar su motocicleta contra un caballo que se encontraba en medio de la vía.

Díaz, originario de la comunidad indígena de San Francisco de Guayo y residente del sector La Perimetral, era una figura reconocida en el ámbito laboral local, ya que trabajaba para varias navieras de la región, incluida la empresa El Progreso. Su fallecimiento repentino ha dejado consternados a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

El fuerte impacto ocurrió cuando Díaz circulaba por la carretera y no pudo evitar colisionar con el animal, que estaba suelto en la vía, situación que pone de manifiesto los riesgos que representan los equinos caminando libremente en carreteras transitadas. Las autoridades de tránsito y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia, pero lamentablemente el motociclista falleció al instante.

Este accidente ha generado preocupación en la comunidad de Tucupita y alrededores, donde frecuentes casos de animales sueltos en vías públicas han sido denunciados sin que se vea una acción efectiva para prevenir futuros sucesos similares.

Familiares de la víctima han expresado su dolor y solicitan a las autoridades locales mayor control y vigilancia en las carreteras para evitar que esta clase de tragedias se repitan.

Carlos Julio Díaz será recordado por su trabajo, su cercanía con la comunidad y la lamentable forma en que perdió la vida, en un accidente que pone en alerta sobre la necesidad urgente de regulación y seguridad vial en la zona.

Las autoridades policiales investigan las circunstancias exactas del accidente mientras la comunidad continúa conmocionada por la noticia.