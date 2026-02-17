El mundo del séptimo arte se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robert Duvall, uno de los actores más influyentes y respetados de su generación. El legendario intérprete murió la noche del pasado domingo a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia.

La noticia fue difundida este lunes por su viuda, la argentina Luciana Duvall, quien a través de un emotivo comunicado en Facebook destacó que el actor partió en paz y rodeado del afecto de sus seres queridos.

El último mensaje de su compañera

«Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo», expresó Luciana en su mensaje.

La viuda del actor subrayó que, más allá de los galardones y la fama mundial, Duvall fue un hombre de pasiones profundas, no solo por la actuación, sino por la vida misma, la gastronomía y la conexión humana.

En su despedida, agradeció al público por las décadas de apoyo incondicional y solicitó privacidad para transitar este momento de duelo.

Una trayectoria forjada en la excelencia

Nacido en San Diego en 1931, Duvall cimentó una carrera que abarcó más de seis décadas. Su debut en la gran pantalla ocurrió en 1962 con el clásico «Matar a un ruiseñor», pero fue su colaboración con Francis Ford Coppola lo que lo catapultó al olimpo de Hollywood.

Su interpretación de Tom Hagen, el flemático asesor de los Corleone en la saga de «El Padrino», le valió su primera nominación al Oscar y el reconocimiento global que lo acompañaría por el resto de su vida.

Personajes que definieron una era

Duvall no solo fue el «Consigliere» definitivo; también dejó una huella imborrable en el cine bélico con su papel del Teniente Coronel Kilgore en «Apocalypse Now». De su voz nació una de las frases más icónicas del celuloide: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

A pesar de sus siete nominaciones a los premios de la Academia, fue en 1983 cuando alcanzó la estatuilla dorada como Mejor Actor por su papel de un cantante de country en decadencia en «Tender Mercies» (Gracias y favores).

Un legado de premios y humanidad

A lo largo de su prolífica vida, acumuló un Bafta, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG, además de recibir la Medalla Nacional de las Artes en 2005 de manos de George W. Bush.

Incluso en sus últimos años, se mantuvo activo participando en producciones recientes de Netflix como «Hustle» (Garra) y «The Pale Blue Eye». Robert Duvall se marcha dejando tras de sí una filmografía que es, en esencia, un catálogo de la auténtica esencia humana.