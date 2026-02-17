Esta gran fiesta deportiva cuenta con el total respaldo y compromiso de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, cuya gestión continúa priorizando el fortalecimiento de la masificación deportiva y el apoyo incondicional a los jóvenes atletas de la entidad. El evento se perfila como la cita de Futsal más importante y estructurada del año.
Estarán presente en este encuentro deportivo las categorías sub nueve, sub once y sub trece, representando los municipios Caroní, Angostura del Orinoco, Sifontes y Piar.
Un despliegue de talento y color
El presidente del CTE Cachamay Alex Pantin, informó que la inauguración contará con un despliegue sin precedentes de 28 clubes en escena y una legión de más de 500 atletas que desfilarán bajo el orgullo de sus uniformes, acompañados por sus respectivas madrinas en una ceremonia que fusionará la elegancia con la pasión competitiva.
Un espectáculo integral para la familia
Bajo la visión de ofrecer un evento de alto impacto, la organización ha diseñado una experiencia que trasciende lo deportivo.
Pantin destacó que la jornada incluirá presentaciones especiales con un shows musical y de entretenimiento en vivo para encender las gradas, seguidamente se realizará el partido inaugural, donde la técnica y la intensidad del Futsal Elite serán los protagonistas.
Cita con la historia deportiva
Se invita a toda la colectividad, familias y amigos a llenar el Gimnasio Hermanas González para apoyar a su equipo favorito en el inicio de este torneo élite el jueves, 19 de febrero, hora: 2:00 pm en el Gimnasio Hermanas González.
La mesa está servida para que el estado Bolívar demuestre por qué es cuna de campeones. La Cachamay Cup Elite Futsal es el momento de celebrar nuestra identidad deportiva con el apoyo de todos.
