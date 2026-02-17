 
El tabloncillo del emblemático Gimnasio Hermanas González está listo para vibrar. Este jueves 19 de febrero, el estado Bolívar será testigo del nacimiento de una nueva etapa para el balón pie de sala con la inauguración oficial de la Cachamay Cup Elite Futsal, el torneo que promete redefinir la competitividad y el espectáculo en la región.

Esta gran fiesta deportiva cuenta con el total respaldo y compromiso de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, cuya gestión continúa priorizando el fortalecimiento de la masificación deportiva y el apoyo incondicional a los jóvenes atletas de la entidad. El evento se perfila como la cita de Futsal más importante y estructurada del año.

Estarán presente en este encuentro deportivo las  categorías sub nueve, sub once y sub trece, representando  los municipios Caroní, Angostura del Orinoco, Sifontes y Piar.

Un despliegue de talento y color

El presidente del CTE Cachamay Alex Pantin, informó que la inauguración contará con un despliegue sin precedentes de 28 clubes en escena y una legión de más de 500 atletas que desfilarán bajo el orgullo de sus uniformes, acompañados por sus respectivas madrinas en una ceremonia que fusionará la elegancia con la pasión competitiva.

Un espectáculo integral para la familia

Bajo la visión de ofrecer un evento de alto impacto, la organización ha diseñado una experiencia que trasciende lo deportivo.


Pantin destacó que la jornada incluirá presentaciones especiales con un shows musical y de entretenimiento en vivo para encender las gradas, seguidamente se realizará el partido inaugural, donde la técnica y la intensidad del Futsal Elite serán los protagonistas.

Cita con la historia deportiva

Se invita a toda la colectividad, familias y amigos a llenar el Gimnasio Hermanas González para apoyar a su equipo favorito en el inicio de este torneo élite el jueves, 19 de febrero, hora: 2:00 pm en el Gimnasio Hermanas González.


La mesa está servida para que el estado Bolívar demuestre por qué es cuna de campeones. La Cachamay Cup Elite Futsal es el momento de celebrar nuestra identidad deportiva con el apoyo de todos.

