El tabloncillo del emblemático Gimnasio Hermanas González está listo para vibrar. Este jueves 19 de febrero, el estado Bolívar será testigo del nacimiento de una nueva etapa para el balón pie de sala con la inauguración oficial de la Cachamay Cup Elite Futsal, el torneo que promete redefinir la competitividad y el espectáculo en la región.

Esta gran fiesta deportiva cuenta con el total respaldo y compromiso de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, cuya gestión continúa priorizando el fortalecimiento de la masificación deportiva y el apoyo incondicional a los jóvenes atletas de la entidad. El evento se perfila como la cita de Futsal más importante y estructurada del año.

Estarán presente en este encuentro deportivo las categorías sub nueve, sub once y sub trece, representando los municipios Caroní, Angostura del Orinoco, Sifontes y Piar.

Un despliegue de talento y color

El presidente del CTE Cachamay Alex Pantin, informó que la inauguración contará con un despliegue sin precedentes de 28 clubes en escena y una legión de más de 500 atletas que desfilarán bajo el orgullo de sus uniformes, acompañados por sus respectivas madrinas en una ceremonia que fusionará la elegancia con la pasión competitiva.

Un espectáculo integral para la familia

Bajo la visión de ofrecer un evento de alto impacto, la organización ha diseñado una experiencia que trasciende lo deportivo.