Un ciudadano falleció de manera inmediata y otro resultó gravemente herido tras el vuelco del vehículo en el que viajaban, ocurrido la tarde de este domingo 16, después del peaje Ciudad Guayana, sentido Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, pasadas las 12:00 de la tarde.

La persona herida, identificada como Julio César Córdova Díaz, de 53 años, sufrió heridas graves en distintas partes del cuerpo y fue auxiliado por transeúntes, para luego ser ingresado en la emergencia de la Clínica La Esperanza.

El fallecido respondía al nombre de Alejandro Zorrilla y era parte del equipo de seguridad de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, el lesionado conducía el automóvil y reside en la urbanización Paratepuy, parroquia Unare.

La persona que perdió la vida, se presume que salió expulsado del vehículo, una Toyota LaindCruiser de color marrón, volcó y dio vueltas sobre el pavimento.

Autoridades de Tránsito Terrestre acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes; también efectivos de la Guardia Nacional

Colisión de motorizado

En otro accidente, Yoami Emilio Larez, de 43 años, se estrelló por la parte posterior de un automóvil Daewoo Matiz dorado en la avenida Guayana, a la altura de la intersección con la avenida Monseñor Zabaleta que conduce a las urbanizaciones Villa Colombia y Mendoza, en la parroquia Cachamay.

El motorizado salió disparado de su vehículo y sufrió politraumatismos generalizados y una herida abierta en la cabeza. Fue socorrido por transeúntes hasta la llegada de paramédicos, y luego trasladado a la emergencia del Hospital Uyapar, donde permanece recluido.