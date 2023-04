La red social Twitter, propiedad de Elon Musk, comenzó este jueves a eliminar las marcas verificadas a cuentas antiguas que no se han registrado en su servicio de suscripción, incluyendo a cientos de famosos.

La empresa había asegurado que comenzaría a reducir las marcas azules otorgadas bajo el antiguo sistema de verificación el pasado 1 de abril.

Para permanecer verificado los usuarios tendrán que cancelar 8 dólares estadounidenses mensuales para unirse al servicio de suscripción Twitter Blue, que ha permitido que numerosas cuentas paguen por el «check azul» desde diciembre del año pasado.

Yo: me quitaron la verificación en twitter, pero meh, no creo que sea tan grave

twitter: pic.twitter.com/QcEdkXsAOc

— the artist formerly known as lasso (@LassoMusica) April 21, 2023