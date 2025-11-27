En un operativo realizado en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) del Peaje de Palo Grande, en San Félix, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pertenecientes al CZGNB-62 Bolívar y a la URIA-62, capturaron a un ciudadano que transportaba droga oculta de manera ingeniosa.

El detenido se desplazaba en un vehículo marca Chevrolet, modelo Spark, cuando fue interceptado por las autoridades.

Durante la inspección, los oficiales hallaron dos envoltorios con un peso aproximado de 255 gramos de presunta marihuana, camuflados dentro de dos envases de mantequilla. Se presume que la droga tenía como destino la población de El Callao.

Tras la captura, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. Esta acción reafirma el compromiso de la FANB en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas en el estado Bolívar.