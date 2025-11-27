Recientemente en horas del mediodia en la pasarela del Hospital Ruiz y Páez, Carmen Puerta, una mujer de 71 años, perdió la vida tras ser embestida por un motorizado murió. El hecho conmocionó a quienes transitaban por el lugar y encendió el llamado urgente para localizar al responsable.

Testigos relataron que el chofer de la motocicleta involucrada, tras golpear a la señora y verla caída en el pavimento, no mostró señal alguna de auxilio.

En vez de eso, se subió de nuevo a su moto y huyó del sitio, dejando a la víctima a merced de la fatalidad. Hasta ahora, este hombre no se ha presentado ante las autoridades competentes, lo que ha generado consternación y repudio en la comunidad.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita dar con el paradero del motorizado, resaltando la importancia de la colaboración popular para esclarecer el caso y hacer justicia por Carmen Puerta.

La muerte de esta mujer de tercera edad es un triste recordatorio de la inseguridad y el irrespeto por la vida que persisten en las calles de Ciudad Bolívar, una situación que exige respuestas urgentes de las instancias responsables.