El líder opositor Fernando Dias da Costa, principal rival del presidente Umaro Sissoco Embaló en las elecciones del 23 de noviembre en Guinea-Bisáu, acusó al mandatario de «inventar una historia» sobre un golpe de Estado para evitar su derrota electoral.​

«No hay golpe de Estado en Guinea-Bisáu. Simplemente el presidente inventó ese golpe porque vio que no tenía condiciones para ganar las elecciones», afirmó Da Costa en un vídeo en Facebook, alegando que los militares son «personas próximas» a Embaló.​

Da Costa, quien escapó de un intento de detención gracias al «apoyo del pueblo», exigió la liberación «incondicional» del ex primer ministro Domingos Simões Pereira, arrestado el miércoles. Instó a la Unión Africana (UA) y Cedeao a actuar, ya que «acompañaron el proceso electoral».​

Organizaciones civiles como el Frente Popular acusan a Embaló y al jefe del Estado Mayor, Biaguê Na N’tam, de «orquestar» el golpe por «desesperación» ante resultados. Da Costa compitió como independiente con apoyo de PAIGC, API «Cabaz Grandi» y PRS.​

Los militares asumieron el poder el miércoles, destituyeron a Embaló, suspendieron elecciones, cerraron fronteras y espacio aéreo, disolvieron instituciones, paralizaron medios y decretaron toque de queda (19:00-06:00 GMT). Guinea-Bisáu suma cinco golpes desde 1974 y ruta de cocaína atlántica.​