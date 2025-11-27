El Gobierno de Japón transmitió este jueves sus condolencias por las víctimas del incendio en un complejo residencial de Hong Kong, donde al menos 44 personas han muerto y cerca de 300 siguen desaparecidas, y anunció que estudiará medidas de apoyo.​

«Expresamos nuestro pésame por los muertos y a las familias (afectadas por el incendio), y enviamos un mensaje de apoyo desde el fondo de nuestro corazón a los heridos», declaró el portavoz gubernamental Minoru Kihara en su rueda de prensa diaria.​

Kihara indicó que las autoridades japonesas siguen la evolución del siniestro y publican información relevante en su portal web consular para nacionales en el territorio. Tokio no ha registrado japoneses afectados.​

El fuego, iniciado el miércoles tarde, devastó siete de ocho bloques de 31 plantas del Wang Fuk Court en Tai Po, propagándose rápidamente por andamios de bambú con poliestireno expansivo de obras de rehabilitación. Es el peor incendio urbano en Hong Kong en 30 años, con 44 muertos, más de 80 heridos y 279 desaparecidos; cuatro edificios controlados.​

Ante consultas sobre ayuda, Kihara respondió que procederán «de forma adecuada», en contexto de tensiones diplomáticas con China.​