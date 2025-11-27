Rusia lanzó exitosamente este jueves la nave Soyuz MS-28 desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), transportando a los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev (Roscosmos), junto al astronauta NASA Christopher Williams, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).​

El despegue ocurrió a las 12:28 hora de Moscú (09:28 GMT) con un cohete Soyuz-2.1a, transmitido en vivo por Roscosmos. La nave alcanzó órbita en nueve minutos y se acoplará al módulo Prichal del segmento ruso a las 15:38 hora local (12:38 GMT) tras dos vueltas en tres horas.​

Por primera vez, la tripulación usará el servicio de IA ruso GigaChat para tareas rutinarias. La misión lleva un descendiente de mosca del vinagre de Bion-M No.2 y dibujos de niños oncológicos de 50 ciudades rusas y 14 países, con más de 50 menores presentes en Baikonur.​

Se unirán a la Expedición 74: rusos Serguéi Rízhikov, Alexéi Zubritski y Oleg Platónov (quien voló en Crew-11); estadounidenses Jonathan Kim, Zena Maria Cardman, Edward Michael Fincke; japonés Kimiya Yui. Realizarán 40 experimentos rusos y dos caminatas espaciales en 242 días, bajo acuerdo de ‘viajes cruzados’ Rusia-EE.UU. de 2022.​

El lanzamiento marca 25 años de expediciones de larga duración a la EEI.​