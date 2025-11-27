Rusia lanzó exitosamente este jueves la nave Soyuz MS-28 desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), transportando a los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev (Roscosmos), junto al astronauta NASA Christopher Williams, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).
El despegue ocurrió a las 12:28 hora de Moscú (09:28 GMT) con un cohete Soyuz-2.1a, transmitido en vivo por Roscosmos. La nave alcanzó órbita en nueve minutos y se acoplará al módulo Prichal del segmento ruso a las 15:38 hora local (12:38 GMT) tras dos vueltas en tres horas.
Por primera vez, la tripulación usará el servicio de IA ruso GigaChat para tareas rutinarias. La misión lleva un descendiente de mosca del vinagre de Bion-M No.2 y dibujos de niños oncológicos de 50 ciudades rusas y 14 países, con más de 50 menores presentes en Baikonur.
Se unirán a la Expedición 74: rusos Serguéi Rízhikov, Alexéi Zubritski y Oleg Platónov (quien voló en Crew-11); estadounidenses Jonathan Kim, Zena Maria Cardman, Edward Michael Fincke; japonés Kimiya Yui. Realizarán 40 experimentos rusos y dos caminatas espaciales en 242 días, bajo acuerdo de ‘viajes cruzados’ Rusia-EE.UU. de 2022.
El lanzamiento marca 25 años de expediciones de larga duración a la EEI.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!