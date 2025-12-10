Un conductor perdió la vida la mañana del lunes en un fatal accidente vial en el canal rápido sentido Unare-Alta Vista de Puerto Ordaz, al ser sorprendido por un vehículo que salía de la Estación de Servicio Unare.

La víctima, identificada como Alex Heredia, manejaba una camioneta Hyundai Tucson blanca cuando intentó esquivarlo subiéndose a la acera, impactando posteriormente contra un objeto fijo.

El chofer fue expulsado del vehículo, tras impactar contra un objeto fijo, aparentemente el golpe lo recibió en la cabeza, el mismo quedó tendido en el pavimento sin signos vitales.

Su acompañante y una bebé resultaron lesionados en el siniestro, aunque sus identidades no han sido divulgadas.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, acordonar la zona y determinar las causas exactas del accidente ocurrido el 8 de diciembre.