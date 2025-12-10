Rusia ya tiene preparada una respuesta a un posible despliegue de tropas de la Unión Europea (UE) en Ucrania y a la confiscación de activos rusos, medidas que considera hostiles, anunció este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

«Responderemos a cualquier medida hostil, incluido el despliegue de tropas europeas en Ucrania y la expropiación de activos rusos. Y ya tenemos lista una respuesta», afirmó Lavrov en su intervención anual ante el Consejo de la Federación, el Senado ruso.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló el martes que utilizar los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania podría marcar un «punto de inflexión». Además, consideró que en las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos hay una «falta de presión sobre Rusia».

Por su parte, Lavrov afirmó que Rusia «no va a entrar en guerra con Europa» y no tiene intenciones de hacerlo, pero advirtió que responderá a cualquier provocación que considere.

El canciller subrayó que Rusia mantendrá su «rumbo independiente» en política exterior, enfocándose en «la protección de los intereses nacionales» y fortaleciendo vínculos «con todos aquellos dispuestos a trabajar en igualdad de condiciones».

En medio de las constantes pausas en las negociaciones de paz para el conflicto ucraniano y la postura inflexible de Moscú, Lavrov dejó claro que la política exterior rusa «no está sujeta a ningún tipo de revisión».

Volodímir Zelenski

Además, acusó a la UE de frenar «artificialmente» el proceso de paz e incitar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a prolongar la guerra. Sin embargo, celebró la división actual entre las potencias occidentales.

«Occidente no está unido, y esto se confirma una vez más con los acontecimientos de los últimos días, cuando el presidente (de EE.UU., Donald) Trump criticó duramente las acciones de Europa para retrasar los acuerdos», señaló.

Lavrov destacó que Trump es «el único entre los líderes occidentales» que ha comenzado a entender las causas que hicieron inevitable la guerra en Ucrania.

No obstante, criticó que el actual liderazgo estadounidense no solo no tiene prisa por levantar las sanciones contra Rusia, sino que las está incrementando.