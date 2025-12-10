El presidente Donald Trump afirmó este martes en entrevista con Político que los supervivientes del primer bombardeo contra una lancha narco en el Caribe el 2 de septiembre «intentaban dar la vuelta al barco» antes del segundo ataque que los eliminó.

«Parecía que intentaban enderezar la embarcación, pero eso es cosa suya», declaró Trump, defendiendo al almirante Frank Bradley como «hombre muy respetado» y admitiendo que el video «no es bonito».

El incidente, primer caso de la operación ‘Lanza del Sur’ del Comando Sur, destruyó la embarcación y mató a supervivientes en un segundo golpe no filmado públicamente. La Casa Blanca divulgó solo el primer ataque, pese a presiones demócratas tras visión privada en Congreso, donde legisladores lo calificaron de «inquietante».

Trump delegó el lunes en el secretario de Guerra Pete Hegseth la decisión de publicar: «Lo que quiera hacer me parecerá bien». En Politico, agregó que no le importa si testifica: «Está haciendo un gran trabajo».

La campaña, cerca de Venezuela y Colombia contra narcotráfico, ha hundido 20 lanchas y causado más de 80 muertes de «narcoterroristas», generando cuestionamientos sobre ejecuciones extrajudiciales.